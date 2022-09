Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PNL și PSD, premierul Nicolae Ciuca și Marcel Ciulacu, dau asigurari ca romanii nu vor ramane fara energie elelctrica la iarna. „Romania nu ramane fara energie”, afirma Ciolacu. „Din analiza de pana acum nu identificam riscul ca țara noastra sa ra

- Ultima disputa pe tema scumpirilor din energie a avut darul de a clarifica situatia din ultima perioada in ceea ce priveste implementarea corespunzatoare a masurilor care au dus la aceste situatii. De altfel, reprezentantii PSD au aratat ca problemele au aparut in perioada vechii guvernari, probleme…

- Coalitia e zdruncinata de impactul declaratiilor controversate facute de Viktor Orban in Romania, in conditiile in care liderii UDMR tac malc pe subiect, fiind chiar in concediu, in timp ce Nicolae Ciuca e presat din interior si de opinia publica sa-i ceara socoteala lui Kelemen Hunor, nefiind exclusa…

- Premierul Ciuca da asigurari: Nu exista niciun fel de temere ca Romania sa nu aiba gazul necesar pentru iarna 2022 – 2023 Premierul Ciuca da asigurari: Nu exista niciun fel de temere ca Romania sa nu aiba gazul necesar pentru iarna 2022 – 2023 Intr-o conferinta de presa, dupa vizita la Institutul National…

- Romania va avea suficient gaz in depozitele nationale, incat sa fie acoperit necesarul energetic pentru iarna, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, premierul Nicolae Ciuca. El a subliniat ca astazi s-a inregistrat si un record: a fost trimis in depozitele nationale cel mai mare procent de pana acum…

- ”Depozitele de gaz metan ale tarii sunt 47% pline” Nicolae Ciuca. Foto:gov.ro România va avea suficient gaz în depozitele nationale astfel încât sa fie acoperit necesarul energetic pentru iarna, a declarat, marti, prim-ministrul Nicolae Ciuca. "În…

- Avem datoria fața de Romania sa creștem eficiența actului de guvernare, susține deputatul PSD Laurențiu Viorel Gidei, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a prezentat bilanțul celor 7 luni de guvernare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Anunțul SUA cu privire la investiția de 14 milioane de dolari pentru studiile de proiectare a reactoarelor modulare de mici dimensiuni din Romania este un pas esențial pentru domeniul nuclear romanesc, susține premierul Nicolae Ciuca.