- Concurenta noastra de la Eurovision de anul acesta iși continua drumul in muzica și inregistreaza succes dupa succes atat in țara, cat și in strainatate. Dupa ce a participat pe 16 mai la evenimentul special organizat de Eurovision, “Shine a light”, a fost solicitata de o firma pentru a face reclama…

- Festivalul Electric Castle NU va avea loc in aceasta vara, scrie realitateadecluj.net. Organizatorii au anunțat, marți, cand va fi organizata a opta ediție a celebrului festival. „In toate experiențele create, sanatatea și siguranța publicului au fost prioritare. Am muncit in acest spirit și in ultimele…

- Deși in general primim cadouri cu ocazia zilei de naștere, solista Anamaria Petrișor prefera sa ofere și ne rasfața cu un cadou muzical inedit. Artista a lansat zilele trecute videoclipul piesei “Nu pleca”, produs in studiourile lui Smiley de la HaHaHa Production, unde rolul principal masculin este…

- Cine le vede pe cele doua pe strada spune ca nu ar fi mama și fiica ci surori sau prietene. Pentru ca Andreea Berecleanu și Eva Zaharescu arata foarte bine și zici ca sunt manechine. Și zilele trecute chiar asta au facut, adica au fost modele pentru o zi pentru diferite branduri de haine care... Read…

- In weekendul trecut, pe 17 mai, prezentatorul de televiziune a avut mare sarbatoare in familia lui. Pentru ca a fost ziua mamei lui Catalin Maruța, Rusalina Maruța, și-a sarbatorit ziua alaturi de cei dragi. Vedeta a publicat o fotografie cu ei doi și a scris un mesaj simpatic pe rețelele de socializare.…

- Pe masura ce autoritațile ridica restricțiile impuse de pandemia de coronavirus, saloanele de coafura și frizeriile se redeschid rand pe rand. Patronii urmaresc indeaproape știrile pentru a da din nou drumul afacerilor. Unii sunt insa reticenți, deoarece ii paște un val de emoții: frica, dar și curiozitate.…