CNAIR a lansat licitația pentru sectiunea 2 din Autostrada Sibiu-Pitesti, in valoare de 4,6 mld. lei Tronsonul de 31 km include 49 de poduri si viaducte, 7 tuneluri si un ecoduct Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat marti in SEAP licitatia restransa cu precalificare pentru proiectul vizand proiectarea si executia Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 2: Boita - Cornetu, se mentioneaza intr-un comunicat remis de CNAIR. Valoarea estimată a contractului este de 4,6 miliarde de lei plus TVA, iar sursa de finanţare este din fonduri europene nerambursabile.…