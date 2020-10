Stiri pe aceeasi tema

- "Vineri, 09.10.2020, CNAIR a transmis adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului de "Proiectare si Executie Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000-km 52+770, Lot 2: km 20+000-km 39+000", in lungime de 19 km. Ofertantul desemnat…

- Compania de Apa Oltenia S.A. a semnat, astazi, 29.09.2020, contractul de execuție lucrari cu numarul opt in cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Dolj, in perioada 2014-2020”. Este vorba despre CL 15 – Proiectare si executie bransamente in Municipiul…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat marți licitația pentru „Completare / Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru Autostrada București – Brașov, tronson Ploiești – Brașov”. Contractul are o valoare estimata de pana la 57,67 milioane…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a publicat, in SICAP, anunțul privind lansarea procedurii in vederea realizarii proiectului „Completare / Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru «Autostrada București – Brașov, tronson Ploiești – Brașov»”.

- "Este prevazuta o investitie care sa fie o alternativa la Comarnic - Brasov, la tronsonul cel mai aglomerat din Romania. Acolo urmeaza sa construim autostrada si vom da drumul la licitatie pentru revizuirea studiului de fezabilitate si realizarea proiectului tehnic. Drumul respectiv este o…

- SC Strabag SRL a fost desemnata castigatoarea licitatiei pentru proiectarea si executia drumului de legatura dintre Centura Oradea si A3 (Biharia), valoarea contractului fiind de 545,91 milioane de lei, fara TVA, informeaza un comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Marti, 18.08.2020, au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect PROIECTARE sI EXECUTIE "Legatura Centura Oradea (Giratie Calea Sintandrei) - Autostrada A3 (Biharia)". Ofertantul desemnat castigator este S.C. STRABAG SRL cu pretul de 545.910.100,02…

- "Miercuri, 12 august 2020, au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect 'Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic de executie pentru drum expres Gaesti – Ploiesti'. Ofertantul desemnat castigator este asocierea Search Corporation…