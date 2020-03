CNAIR a demarat lucrările la Autostrada Sibiu- Pitești, după aproape un an de la obţinerea autorizaţiei de construcţie CNAIR a demarat lucrarile la Autostrada Sibiu- Pitești, dupa aproape un an de la obtinerea autorizatiei de constructie S-a dat startul lucrarilor pentru Autostrada Sibiu - Pitesti. Dupa aproape un an de la semnarea proiectului tehnic si obtinerea autorizatiei de constructie, pe santier au aparut și primii muncitori. Pentru început, vizat este tronsonul 1, adică 13 kilometri. Costurile pentru un kilometru de autostradă se ridică la aproape zece milioane de euro. Pe zona unde se văd platformele, sunt platformele pentru necesarul execuției coloanelor forate și… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de adminsitrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca incep lucrarile de constructie a Variantei Ocolitoare Timisoara Sud, un proiect de peste 272 de milioane de lei, fara TVA. Pe santier au fost luate masuri suplimentare pentru asigurarea securitatii in munca, in conditiile…

- In momentul actual exista instalatii de epurare mecano-biologica a apelor uzate pentru orasul Zarnesti, proiectate conform unor tehnologii aplicate in anii 1970, tehnologii a caror eficienta este cu mult sub cerintele de calitate impuse prin normele actuale de protectia apelor din Romania. Statia de…

- Lucrarile de modernizare a rețelelor de apa, din fonduri europene, continua cu bulevardul Victoriei. Zona este cuprinsa intre trotuarul de la INFOSTAR – bulevardul cu cele 6 benzi – spațiul verde dintre blocuri și pana la trecerea de pietoni din dreptul CEC. Pe aceasta porțiune va fi introdusa rețea…

- Linia de tramvai 41 isi reia circulatia normala pe Podul Grant incepand de sambata dimineata, ca urmare a finalizarii lucrarilor de consolidare a podului. Tramvaiul 41 nu va circula de vineri, ora 21:30, pana sambata, ora 05:00, transmite Agerpres. Tramvaiele de pe linia 41 nu vor circula de vineri,…

- Rețeua de apa alimentare cu apa a orașului Hațeg este precum o sita. Rețeaua administrata de Apa Prod Deva a fost peticita cu icuri de lemn. Cei de la Apa Prod Deva susțin ca exista un proiect in valoare de peste 140.000 de euro prin care se va remedia aceasta problema. ”In urma fotografiei…

- Primaria Municipiului Iași a finalizat evaluarea tehnica și financiara, iar primarul Mihai Chirica va semna contractul de lucrari aferente unui nou proiect cu finanțare europeana: „Modernizare campus școlar tehnic in Municipiul Iași – Colegiul Tehnic «Gheorghe Asachi»”. Licitația a atras o singura oferta,…

- Valoarea totala estimata a lucrarilor la pasajul Alexandru cel Bun este de 37.596.597,44 lei, inclusiv TVA, iar durata executiei acestora ar fi de 14 luni. Lucrarile vor include reabilitarea pasajului si consolidarea zidurilor de sprijin din rampele de acces. Conform proiectantului, solutia aleasa de…

- Lucrarile de modernizare a rețelelor de apa, din fonduri europene, incep joi, 23.01.2020, pe bulevardul Saturn, de la blocul nr. 1 la cel cu nr. 29, adica de la intersecția Gemenii pana la Biserica. Acestea se vor desfașura in zona verde și pe trotuar. Este vorba despre inlocuirea unor conducte vechi…