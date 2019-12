Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA - SUEDIA 22-34. In urma acestui rezultat, nationala de hadbal feminin a Romaniei a ratat si sansa de a se califica la turneul preolimpic, urmand sa incheie CM de handbal mai jos de locul 8. Daca vom invinge maine, Japonia, vom juca pentru locurile 9-10, iar daca vom pierde vom juca pentru…

- Romania intalnește azi Suedia in al doilea meci din Main Round. Partida va fi liveTEXT și FOTO pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Romania - Suedia (marți, ora 13:30) și Romania - Japonia (miercuri, ora 11:00) sunt partidele pe care le avem de disputat in Main…

- Opinia publica și presa din Ungaria au vorbit vineri despre o adevarata drama naționala, in contextul in care echipa de handbal feminin nu a reușit calificarea in faza urmatoare a Campionatului Mondial din Japonia. Ungaria a fost eliminata, deși a condus echipa Romaniei cu șase goluri diferența,…

- Romania a invins dramatic Ungaria, scor 28-27, și s-a calificat in grupa principala a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. „Tricolorele” le vor avea adversare acolo pe Rusia, Suedia și Japonia. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial…

- Romania s-a calificat in ultima secunda in Main Round, in urma unui meci de infarct impotriva Ungariei, scor 28-27, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019. Scorul la pauza era de 16-10 pentru jucatoarele maghiare. Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat incredibil in grupele principale…

- CAMPIONATUL MONDIAL DIN JAPONIA // Vineri, la ora 12:00, Romania disputa meciul decisiv pentru accesul in Main Round la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Dan…

- Ungaria a câștigat, așa cum era de așteptat, meciul cu Senegal, scor 30-20, iar confruntarea cu România va fi una de totul sau nimic (vineri, 6 decembrie, de la ora 12:00). În derbiul zilei de la CM de handbal feminin, Franța a trecut de Germania, scor 27-25.Rezultatele zilei la…

- Cristina Neagu a vorbit despre infrangerea la limita cu Muntenegru (26-27), dar și despre meciul crucial cu Ungaria de la Campionatul Mondial de Handbal.Critina Neagu a declarat pentru gsp.ro. ca are incredere in echipa și considera ca Romania va reuși sa se impuna in fața Ungariei. Romania joaca meciul…