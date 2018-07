Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, a fost lansat in dezbatere modelul de contract cadru de finantare nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes local. Potrivit unui comunicat de presa al PMB, programul de finantare nerambursabila isi propune sa sprijine initiative si actiuni ale persoanelor fizice si juridice…

- Ministrul Natalia-Elena Intotero a participat astazi, 11 iulie a.c., la seria de conferințe din cadrul Școlii de vara „Provocarile istoriei ca stiinta si disciplina de invatamant la inceputul mileniului trei”, editia a XIV-a, organizata la Cluj-Napoca. Proiectul este dedicat profesorilor…

- Corina Cretu a aprobat fonduri pentru o autostrada din Romania Corina Cretu Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a aprobat o finantare de peste 246 milioane de euro din Fondul de coeziune, pentru constructia sectiunii de autostrada care va lega Târgu Mures de Câmpia…

- Cinci universitați romanești, dintre care doar una din Timișoara, apar intr-un top universitar destul de vehiculat in mediul academic romanesc in ultima perioada. Este vorba despre QS World University Rankings, care a publicat recomandarile pentru anul 2019. Acesta poziționeaza Universitatea…

- Uniunea Salvati Romania si Platforma Romania 100 au lansat miercuri programul "Viitorul Vaii Jiului - perspective de dezvoltare durabila", menit sa identifice problemele zonei, sa propuna si sa sustina proiecte, in urma unor dezbateri si discutii cu actori din comunitatile locale. "In…

- Romania are 24 de orase smart, iar printre comunitatile cu cele mai multe proiecte demarate in aceasta privinta se numara Alba-Iulia (60), Cluj-Napoca (10), Arad (9), Sibiu (8), Oradea (8) sau Bucuresti (6), arata Asociatia Romana pentru Smart City si Mobilitate.

- Pe firul curentului și Povești cu sens – Inceput in cariera pentru tinerii din centrele de plasament sunt cele doua proiecte care iau startul la Maratonul Sibiului 2018 pentru integrarea in comunitate a copiilor din sistemul de protecție. Concret, Științescu Hub și Asociația de Poveste, in colaborare…

- Teatrul de Papuși „Puck” din are in aceste zile spectacole și evenimente in Cluj-Napoca (la sediu, in gradinițe și in Parcul Central), dar și in sate ale județului și la Zalau. De asemenea, spectacolul „Strada cu ingeri” participa la finalul saptamanii la Festivalul Internațional pentru Copii și Tineret…