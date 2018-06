Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 15:10, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-o unitate Cec Bank, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, a intrat o persoana cu fata acoperita si ar fi solicitat bani personalului bancii, amenintand cu un pistol. Barbatul ar fi fost refuzat, motiv pentru a parasit incinta bancii…

- O tentativa de jaf a fost comisa la sucursala CEC Bank din Cluj-Napoca. ”În jurul orei 15:10, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca într-o unitate bancara, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, a intrat o persoana cu fata acoperita…

- Incidentul a avut loc pe strada Giordano Bruno din cartierul Dambu Rotund. Un barbat inarmat cu un cuțit și cu fața acoperita a amenințat casiera și a reușit sa sustraga peste 20.000 de lei, dupa care a fugit. Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj, “in jurul orei 15:00, Politia a fost sesizata…

- In jurul orei 15:00, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-o unitate bancara, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, a intrat o persoana cu fata acoperita si, sub amenintare, a sustras o suma de bani, dupa care a fugit. Read More...

- Un tanar de 20 de ani, care a incercat sa fure o masina amenintand soferul cu un pistol cu bile, a fost prins de politistii Garzii de Coasta – Sectorul Politiei de Frontiera Cernavoda, acesta fiind cercetat pentru tentative la talharie calificata.

- Un tanar de 20 de ani a incercat sa sustraga un autoturism, amenintand soferul cu un pistol cu bile. Astfel, in data de 20.05.2018, in jurul orei 17:00, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta Sectorul Politiei de Frontiera Cernavoda au fost sesizati cu privire la faptul ca, in apropierea…

- Doi tineri, cetateni italieni, au fost retinuti sambata de politistii constanteni, dupa ce au incercat sa talhareasca un barbat, la festivalul Sunwaves, care se desfasoara pe o plaja din nordul statiunii Mamaia, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta,…

- F. T. Ieri dupa amiaza, politistii prahoveni il cautau pe un tanar in varsta de 22 de ani – Tudor Ionut Catalin – a carui disparitie a fost anuntata chiar de mama sa, aceasta din urma afirmand ca de vineri seara nu a mai dat niciun semn de viata! Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…