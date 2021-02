Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare cu noul coronavirus in municipiul Suceava a scazut ușor in cursul zilei de astazi. Din informarea oficiala transmisa de Prefectura Suceava reiese ca in cursul zilei de luni in Suceava se inregistreaza o rata de infectare de 2,8 cazuri de Covid la mia de locuitori, fara focare, și ...

- V. S. Scaderea numarului testarilor efectuate in ultimele doua saptamani a influențat semnificativ și rata incidenței cumulative a Covid-19 la mia de locuitori pe localitați. Astfel, conform situației data publicitații ieri, rata de infectare pentru perioada 21 decembrie 2020 – 3 ianuarie 2021, la nivelul…

- Din cele 114 localitați sucevene, doar patru se afla in „zona roșie” COVID, din cauza ca au o rata de infectare de peste 3 la mia de locuitori. Este vorba de municipiul Vatra Dornei unde rata de infectare este de 3,33, comuna Pojorita cu 4,36 și de comunele Panaci și Balaceana, unde incidența cumulata…

- Restaurantele si cafenelele se inchid iar organizarea de spectacole si concerte va fi interzisa pentru o perioada de 14 zile, in Radauti, dupa ce Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Suceava a hotarat, in sedinta de luni, ca acest municipiu intra in ”scenariul rosu”, aici inregistrandu-se…

- Judetul Calarasi a trecut vineri, 20 noiembrie, in scenariul rosu dupa ce rata de infectare cu COVID-19 a ajuns la 3,11/1.000 de locuitori. Conform Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat inca 99 de imbolnaviri, total celor infectati fiind de 3.413.

- Rata de infectare cu COVID-19, in Sfantu Gheorghe, a scazut la 5,62 la mia de locuitori In municipiul Sfantu Gheorghe, rata de infectare cu coronavirus este in descreștere. Informația a fost facuta publica de primarul Antal Arpad, in cadrul unei videoconferințe de presa care a avut loc astazi. „In…

- In municipiul Cluj Napoca rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 9, 04 la mia de locuitori, deși cifrele sunt in creștere de la o zi la alta autoritatile judetene au decis amanarea carantinei, potrivit Agerpres.Judetul Cluj se situeaza pe locul doi la nivel national in privinta indicelui…

- Rata de infectare cu noul coronavirus din municipiul Suceava a crescut, duminica, la 3,84 de cazuri la mia de locuitori. Incidența cazurilor de Covid din municipiul reședința de județ s-a situat pe un trend ascendent in ultimele zile ale saptamanii trecute, in condițiile in care vineri a fost de ...