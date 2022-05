Stiri pe aceeasi tema

- Prin decizia de miercuri, 27 aprilie, a Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, finala Cupei Romaniei, ediția 2021-2022, se va disputa pe stadionul „Giulești” din Bucuresti. Partida este programata joi, 19 mai, de la ora 20:30. Ultimul act al competiției este gazduit din nou de capitala,…

- Sambata, langa furnale, CS Hunedoara – Metalurgistul Cugir | Derby cu repetiție in Seria a 9-a Sambata, la ora 17.00, pe Stadionul “Michael Klein” este derby-ul din play-off-ul Seriei a 9-a a eșalonului terț, intre primele doua clasate, CS Hunedoara și Metalurgistul Cugir. Liderul are 17 puncte avans…

- Pe langa faptul ca alimentele sunt sursa de nutrienți și energie indispensabila pentru funcționarea organismului nostru, acestea au și un loc important in viața noastra din punct de vedere social și cultural. Mancarurile pe care le preferam, modul specific in care le pregatim și servim sunt rezultatul…

- Din ce in ce mai mulți oameni sunt interesați de ingrijirea gradinii lor. Ce trucuri utile, rapide și ieftine te ajuta in acest sens? Pentru unul din ele ai nevoie de cateva furculițe de plastic. Trebuie sa le infigi in pamant, langa flori și plante. La ce te ajuta asta și de ce toți oamenii […] The…

- Uite ca Stadionul „Dan Paltinișanu” din Timișoara s-a inchis și chiar nu mai știu cine a jucat ultimul meci pe aceasta arena. Culmea, cred ca a facut-o Ripensia cu Miercurea Ciuc, deși nu era casa tradiționala a galben-roșilor. Pentru „Poli” a fost „acasa”. Au jucat in decembrie anul trecut cu FC Argeș…

- Meciul pierdut de Poli Timișoara la "masa verde" (vs Petrolul Ploiești) dupa ce nocturna a cedat de doua ori a fost picatura care a umplut paharul: portile arenei "Dan Paltinisanu" se inchid pentru competitii sportive sau evenimente cu public, deoarece locatia nu mai intruneste standardele de calitate,…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a verificat in aceasta seara, impreuna cu miniștrii Afacerilor Interne, Lucian Bode, Sanatații- Alexandru Rafila, Apararii- Vasile Dincu, șeful DSU- Raed Arafat, și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, stadiul pregatirilor pentru gestionarea masurilor…

- Politehnica – Petrolul, oprit dupa ce nocturna „Marelui oval” a picat a doua oara, si prin urmare incheiat practic cu un esec la masa verde pentru timisoreni, ar putea fi chiar ultimul eveniment pe stadionul „Dan Paltinisanu”. Daca ieri, CJ Timis transmitea ca se intentioneaza efectuarea unor reparatii…