- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat, miercuri, clubul FCSB cu 60.000 de lei penalitate financiara, iar FC Dinamo cu 15.000 de lei pentru incidentele produse de suporteri la derby-ul din etapa a 23-a a Ligii I prin aprinderea si aruncarea materialelor explozive…

- Comisia de Disciplina din cadrul FRF a dictat depunctarea clubului Gaz Metan Mediaș cu doua puncte. Datoriile clubului din Mediaș afecteaza echipa din plin. Din cauza datoriilor catre Ronaldo Deaconu, jucator care a plecat de la Gaz Metan pe 27 ianuarie, clubului din Mediaș i-au fost taiate doua puncte.…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal i-a suspendat, in sedinta sa de luni, pe jucatorii Jefte Betancor Sanchez (Farul Constanta) si Cristian Balgradean (CFR Cluj) pentru cate doua etape, in urma cartonaselor rosii primite in etapa a 23-a a Ligii I, informeaza Agerpres.…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat, miercuri, clubul FC Rapid Bucuresti cu disputarea unei partide pe teren propriu cu portile inchise si a uneia in deplasare fara suporteri, precum si o penalitate financiara in suma totala de 120.000 de lei, ca urmare a incidentelor provocate…

- Clubul FC Rapid Bucuresti a fost sancționat ​de Comisia de Disciplina a Federatiei Române de Fotbal cu disputarea unei partide pe teren propriu cu portile închise si a uneia în deplasare fara suporteri, precum si o penalitate financiara în suma totala de 120.000 de lei, ca urmare…

- ​Astra Giurgiu a fost sancționata de Comisia de Disciplina si Etica a Federației Române de Fotbal, vineri, pentru cazurile de dopaj din 2020."În temeiul art. 72.5.6 din RD al FRF, sanctionarea pârâtului AFC Astra cu masura scaderii a 6 (sase) puncte si penalitate…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat, miercuri, clubul FC Rapid cu penalitati sportive cumulate in valoare de peste 110.000 de lei (aproximativ 22.000 de euro), ca urmare a incidentelor provocate de suporterii proprii la meciurile din Liga I, informeaza site-ul oficial…

- Veste buna primita de oficialii FC Buzau inainte de partida cu FC Voluntari din sferturile de finala ale Cupei Romanei. Suspendat drastic dupa meciul disputat in deplasare la Ripensia Timișoara, șase etape, capitanul Cristi Ciobanu a beneficiat de reducerea pedepsei la jumatate. Decizia inițiala a Comisiei…