Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat SpotMedia.ro, Octavian Berceanu, fost comisar general al Garzii Naționale de Mediu, declara ca Romania se afla in mijlocul unei crize ecologice, iar Bucurestiul este cel mai bun exemplu pentru aceasta criza, unde exista degajari foarte puternice de hidrogen sulfurat de la marile…

- Este momentul sa facem pași concreți pentru actualizarea legislației offshore, necesara pentru dezvoltarea gazelor din Marea Neagra, a spus Catalin NIȚA, Director Executiv, Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), la Dezbaterea ”Fit for 55: Romania și Planul UE pentru o tanziție verde” organizata…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, considera ca nu exista "nicio sansa" ca PSD si PNL sa se "anihileze" reciproc facand o alianta care sa guverneze Romania. Dincu a declarat ca exista consultanti ai PSD, dar si simpatizanti ai partidului care considera ca PSD nu ar trebui sa intre…

- Managerul unei firme de pompe funebre din Craiova a oferit GdS o marturie cutremuratoare cu privire la moartea care a intrat in casele atator familii odata cu scaparea de sub control a pandemiei Covid in Romania: “Pe o scara de 5 decese de care ne-am ocupat in ultimul timp, 3,5 dintre ele sunt de Covid.…

- Catherine Zeta-Jones a sosit in Romania și a publicat un mesaj video pe Facebook. Frumoasa actrița s-a filmat fara pic de machiaj, pe o cladire din centrul Bucureștiului. Iata cu ce ocazie a venit aceasta in țara și ce mesaj a transmis in acel filmuleț.

- In urma cu mai bine de trei ani, Anca Lungu a decis sa renunțe la televiziune și sa inceapa o noua viața departe de Romania. Fosta prezentatoare de la Antena 1 s-a mutat la Nisa, unde se ocupa de copiii sai, dar și dedica mai mult timp blog-ului sau. In aprilie 2018, dupa un contract de 15 ani la Antena…

- Caștigatorii Premiilor Europene pentru Patrimoniu / Premiilor Europa Nostra 2021, cea mai inalta distincție Europeana in domeniu au fost sarbatoriți in aceasta dupa-amiaza in cadrul unei ceremoni de rang inalt ce a avut loc la sediul Fundației Giorgio Cini. Pe parcursul ceremoniei, reprezentanți ai…

- "Solicitarile de incalcare a principiului constitutional al statului drept prin impiedicarea dezbaterii unei motiuni de cenzura reprezinta un atac la democratia din Romania.Decizia CCR 1525 din 2010 spune clar ca impiedicarea dezbaterii moțiunii de cenzura inseamna incalcarea statului de drept.Impiedicarea…