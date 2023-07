Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera" Suceava invita copiii cu varsta cuprinsa intre 6 și 10 ani sa participe la activitațile gratuite ce se vor desfașura, in perioada 10 iulie – 10 august 2023, in cadrul programului „Bibliovacanța".Dupa cum a explicat dr. Gabriel ...

- Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, sub egida Consiliului Județean Suceava, organizeaza in perioada mai-octombrie Concursul de desene pentru preșcolari și elevi de la ciclul primar „CIPRIAN PORUMBESCU – VIAȚA ȘI OPERA”. Regulamentul oficial este adus la cunoștința publicului pe pagina oficiala de facebook…

- Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera" organizeaza, in perioada mai - octombrie 2023, Concursul de desene pentru preșcolari și elevi de la ciclul primar „Ciprian Porumbescu – Viața și Opera".Termenul limita de depunere la bibliotecile publice locale a desenelor și a ...

- Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera" organizeaza, in perioada mai-octombrie 2023, Concursul tematic de creații literare pentru elevii de gimnaziu „Ciprian Porumbescu – Viața și Opera".Competiția iși propune sa puna in valoare creativitatea și imaginația elevilor, ...

- Biblioteca Bucovinei ”I.G.Sbiera” organizeaza acțiunea ”Ciprian Porumbescu in inima copiilor” ce conține micro-recitaluri susținute de elevi de la Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu”: – Matei Olari și Alexandru Dragomirescu – clasa de chitara, prof. indrumator Ilie Aurelian Zugrav – Alexandru Vladianu,…

- Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", sub egida Consiliului Județean Suceava, organizeaza, in perioada mai - octombrie 2023, Concursul de povestiri digitale (digitales) pentru elevi „Ciprian Porumbescu – tanarul romantic".Concursul iși propune sa puna in valoare ...

- Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, sub egida Consiliului Județean Suceava, in colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovineni și Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, organizeaza marți, 25 aprilie, incepand cu ora 11.00, evenimentul „Din viața și opera lui Ciprian Porumbescu”: vizionare de…

- Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", sub egida Consiliului Județean Suceava, in colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovineni și Colegiul Național „Mihai Eminescu" Suceava, organizeaza marți, 25 aprilie, incepand cu ora 11.00, evenimentul „Din viața și opera lui ...