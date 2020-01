Clientii Libra Internet Bank pot semna electronic din internet banking documentele cerute de banca De acum inainte, clientii persoane juridice ai LIBRA INTERNET BANK pot semna online documentele solicitate de catre banca, prin semnatura electronica pusa la dispozitie gratuit in internet banking.



"Intr-o perioada a digitalizarii accelerate si a rapiditatii, simplificarea modului de lucru cu clientii ramane una dintre preocuparile noastre fundamentale. Odata cu aceasta facilitate, aducem o noua imbunatatire experientei bancare a clientilor nostri.



Clientii nu mai trebuie sa se mai deplaseze la banca pentru semnarea documentelor si castiga, astfel, foarte mult timp pe care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

