In iunie 2021, Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) s-au mutat impreuna in București. Perechea se va casatorit la sfarșitul acestei veri. Soliștii s-au logodit in ziua in care artista a implinit 18 ani, mai precis pe 6 octombrie 2020. „Cererea a fost frumoasa, intima. Am vrut sa ne ferim de ochii lumii. Am considerat acest pas ceva foarte special. M-a cerut chiar cand am implinit 18 ani”, marturisea Cleopatra Stratan anul trecut. Edward a avut binecuvantarea tatalui artistei, Pavel Stratan. „Am repetat inainte sa-i dau inelul. Am repetat puțin in camera la mine pentru ca e un…