Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a distribuit substante dopante sportivilor sai și și-a sarbatorit triumfal medaliile de aur, ca și cum erau trofee de razboi. Sarbatoarea, confiscata de masina de propaganda a statului, s-a transformat rapid in isterie antioccidentala. Jocurile Olimpice de la Sochi in cateva zile au facut loc…

- Romanii au votat la alegerile prezidențiale, iar concluzia care reiese din urma votului lor este ca discursul politic naționalist in Romania nu va prinde mult timp de acum incolo. Acei romani care, din lipsa perspectivelor, au parasit țara și formeaza ceea ce numim diaspora, schimba mentalitați. PSD…

- A pune capat anexarii Crimeii si a face ca peninsula sa revina in componenta Ucrainei este posibil doar cu conditia solidaritatii internationale, iar Occidentul ar trebui sa inteleaga de ce Federatia Rusa a capturat peninsula Crimeea, a declarat sambata seful Statului Major al armatei ucrainene,…

- A pune capat anexarii Crimeii si a face ca peninsula sa revina in componenta Ucrainei este posibil doar cu conditia solidaritatii internationale, iar Occidentul ar trebui sa inteleaga de ce Federatia Rusa a capturat peninsula Crimeea, a declarat sambata seful Statului Major al armatei ucrainene,…

- Oferta Rusiei de a extinde actualul contract privind gazul, sau semnarea unui nou contract cu durata de un an, este de neacceptat, a afirmat, pentru Interfax, ministrul energiei ucrainean Oleksiy Orzhel, potrivit Reuters. "Propunerea primita este de neacceptat pentru Ucraina, având în…

- Rusia a anuntat ca a predat luni Ucrainei trei nave militare confiscate in urma cu peste un an in largul Crimeei, cu trei saptamani inaintea unui summit menit sa relanseze solutionarea conflictului in estul separatist ucrainean, relateaza AFP.

- În urma discutiilor purtate de presedintii Turciei si Rusiei, s-a ajuns la un acord istoric în zece puncte. Ziarul Hurriyet prezinta cele 10 puncte ale acordului:1. Ambele parți își reafirma angajamentul fata de mentinerea unitații politice si a integritații teritoriale a Siriei…

- Federatia Rusa pregateste o agresiune militara la scara larga impotriva Ucrainei, de-a lungul intregii linii de frontiera ruso-ucrainene, a declarat vineri seful adjunct al Statului Major al armatei ucrainene, Aleksii Taran, intr-un interviu acordat publicatiei locale Tyzhden.ua.