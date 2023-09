Claudiu Raducanu, fostul atacant al Stelei, a fost prezent la meciul jucat de FCSB cu Universitatea Craiova in Ghencea, scor 3-0. Raducanu, vizibil emoționat dupa meci, a vorbit despre șansele roș-albaștrilor la titlu și și-a spus opinia privind conflictul dintre CSA Steaua și FCSB. VIDEO. Claudiu Raducanu: „Echipa lui Gigi Becali e Steaua” „Dupa 15 ani am revenit in Ghencea, ma bucur ca am caștigat. ...