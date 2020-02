Stiri pe aceeasi tema

- Aflați in direct la Realitatea TV, europarlamentarii PSD Claudiu Manda și Mihai Tudose au lansat atacuri in rafala la adresa lui Victor Ponta. Liderul Pro Romania a fost prezentat drept toxic și nesigur iar Claudiu Manda l-a propus pe mihai Tudose drept șef al unei echipe de negociere intre PSD și…

- Joi seara, Mihai Tudose, fost in Pro Romania, inscris recent in PSD, a fost invitatul lui Ionuț Cristache in cadrul emisiunii „Romania9” de la TVR 1. Cand discuția s-a indreptat spre Victor Ponta, Mihai Tudose a spus despre liderul Pro Romania ca „minte”. Intrebat daca negociaza cu Victor…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca "este posibil" ca partidul sa aiba un proiect politic comun cu Pro Romania sau cu ALDE la viitoare alegeri. Intrebat daca Mihai Tudose poate sa revina in PSD, el a spus ca aceasta decizie apartine organizatiei…

- Mihai Tudose a afirmat, intr-un interviu acordat dupa demisia sa din partidul Pro Romania, ca singurul obiectiv al lui Victor Ponta este sa ajunga președinte in 2024. ”Acum doua zile, liderul...

- Dupa o serie de contre și declarații contradictorii cu Victor Ponta, fostul premier din epoca Dragnea, Mihai Tudose, a demisionat, pe Facebook, din Pro Romania, postand chiar și o copie dupa demisie....

- Mihai Tudose și-a dat demisia din Pro Romania. Fostul premier și-a motivat decizia prin faptul ca exista un dezacord total cu deciziile conducerii centrale.Mihai Tudose a anunțat pe Facebook ca a decis sa demisioneze din Pro Romania, partid condus de Victor Ponta."Motivele acestui act și anume totalul…

- Ludovic Orban și Daniel Constantin au discutat in ultimele zile și s-au inteles asupra transferului lui Constantin la PNL, potrivit unor surse politice. In cadrul ședinței Biroului Executiv al PNL, Ludovic Orban ii va inștiința și pe restul liderilor PNL despre aceasta mutare. Mihai…

- Fostul premier Mihai Tudose i-a cerut din nou demisia lui Victor Ponta din functia de presedinte al Pro Romania, despre care spune ca este „nefrecventabil” si „lipsit de credibilitate”. Acesta il mai acuza pe Ponta ca vinde iluzii si subliniaza ca la parlamentare nu va atinge pragul de 5%.