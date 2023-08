Claudiu Crețu revine la conducerea ELCEN, în funcția de director general Consiliul de Administrație al Electrocentrale București SA (ELCEN), producator de energie termica, l-a numit pe Claudiu Crețu in funcția de director general al companiei. Practic, revine la revine la conducerea ELCEN, dupa ce in perioada iulie 2017-iunie 2021 a fost administrator special al societații. Din 2021 pana in prezent, Claudiu Crețu a deținut funcția de director general al Termoenergetica București – operatorul sistemului de transport și distribuție a agentului termic din București. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

