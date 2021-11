Stiri pe aceeasi tema

- Imagini spectaculoase au fost filmate joi dupa-amiaza la Iași, unde o cladire cu 6 etaje a fost pusa la pamant prin implozie, scrie cotidianul local Ziar de Iași.Cladirea de era ultima de pe terenul fostei fabrici de matase din Iași, terenul fiind acum in proprietatea unui dezvoltator imobiliar. Joi…

- IULIUS continua sa investeasca acasa, in Iași, și organizeaza un concurs internațional de arhitectura cu invitați pentru proiectarea unui nou ansamblu in zona centrala a orașului. Concursul reprezinta o promisiune asumata de compania ieșeana in 2019, in urma consultarilor publice anterioare pentru dezvoltarea…

- Pe 27 septembrie, credincioșii ortodocși il praznuiesc pe Sfantul Antim Ivireanul. Sarbatoarea este marcata in calendarul ortodox din 2021 cu cruce neagra. Teolog, scriitor, tipograf, gravor, episcop și Mitropolit de Bucuresti, Antim Ivireanul a fost o personalitate culturala remarcabila a literaturii…

- Dupa data de 25 septembrie, data alegerilor din cadrul PNL, viitorul Guvern va trebui sa se concentreze pe adoptarea unor masuri de atenuare a efectelor cresterii preturilor si tarifelor. Prezent, astazi, la Iasi, presedintele PNL, Ludovic Orban, a mai aratat ca GAZPROM a majorat cu aproape 300 a suta…

- Andra și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat o imagine in care apare imbracata sport. Vedeta s-a pozat pe aeroportul din Iași purtand un hoodie negru, cu gluga in cap și cu masca de protecție pe fața. Fanii au fost surprinși sa o vada pe artista așa, mai ales ca sunt obișnuiți…

- In prima luna de la deschiderea Casei Muzeelor din Iasi au fost inregistrati peste 5.350 vizitatori, au declarat, luni, reprezentantii filialei iesene a Muzeului Literaturii Romane. Programul de vizitare al Casei Muzeelor este de marti pana duminica, intre orele 10,00 -17,00. Cladirea…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș cauta firma de defrișari pentru terenul de la cladirea spitalului municipal abandonat de pe Calea Torontalului. Conform anunțului, zona e ”aferenta terenului Institutului Regional de Oncologie Timișoara. Abandonata de ani buni de zile, zona unde se afla cladirea ce…