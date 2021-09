Stiri pe aceeasi tema

- In prima luna de la deschiderea Casei Muzeelor din Iasi au fost inregistrati peste 5.350 vizitatori, au declarat, luni, reprezentantii filialei iesene a Muzeului Literaturii Romane. Programul de vizitare al Casei Muzeelor este de marti pana duminica, intre orele 10,00 -17,00. Cladirea…

- Situl arheologic Capidava este situat pe malul drept al Dunarii, la jumatatea distanței dintre Harșova și Cernavoda.Reabilitarea acestuia a fost facuta cu 56 de milioane de lei deși, in trecut, in jurul lucrarilor au aparut mai multe scandaluri.Acum, autoritațile vor sa includa locul intr-un circuit…

- ANUNȚ DE PRESA16.08.2021 EPISCOPIA ROMANA UNITA CU ROMA, GRECO-CATOLICA DE CLUJ-GHERLA A FINALIZAT IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „REABILITARE ȘI INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC BISERICA „INVIEREA DOMNULUI” – BOB” Episcopia Romana Unita cu Roma, Greco – Catolica de Cluj – Gherla a finalizat implementarea…

- Vechiul sediu al Parcalabiei de Covurlui, cladire monument istoric din centrul Galatiului, cunoscuta drept Casa Geshov, isi recapata farmecul de altadata, gratie unui proiect cu fonduri europene. In comunism, imobilul a fost transformat in Palatul Pionerilor.

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu va avea la dispoziție in perioada imediat urmatoare un proiect pentru o cladire noua. Imobilul ar putea fi realizat in stada Progresului și va fi legat cu o pasarela de cladirea veche a Spitalului 700, cum este cunoscut. Este cel mai important…

- Ghetarul de la Scarisoara, cel mai important obiectiv turistic natural din judetul Alba, unde se afla cel mai vehi bloc de gheata subterana din lume, inchis pentru public de peste un an, a fost repus ieri in circuitul turistic. Vizitat anual, cu deosebire din mai pana in septembrie, de peste 10 mii…

- Dorin Rotariu a fost inregimentat oficial de campioana Bulgariei, Ludogorets Razgrad. Fotbalistul timisorean de profil ofensiv evoluase in ultimii doi ani la Astana, in Kazahstan, si nu a mai fost convocat in ultima perioada la echipa nationala. La gruparea de la sud de Dunare mai evolueaza doi jucatori…