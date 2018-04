Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis marti ca Polonia a incalcat legislatia europeana in domeniul mediului atunci cand a aprobat defrisarile masive la Bialowieza, urmasa unor paduri ancestrale in Europa si sit natural protejat, transmit Reuters si dpa, conform agerpres.ro.

Instanta europeana a hotarat ca Polonia 'nu a reusit sa-si respecte obligatiile' de a proteja padurea de la Bialowieza. Judecatorul Marek Safjan a declarat ca taierile masive de padure la Bialowieza au pus in pericol numeroase specii de pasari si insecte.



Polonia a fost adusa in fata CJUE de…