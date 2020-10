Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea in interiorul restaurantelor si cafenelelor din municipiul Iasi va fi suspendata, de marti, pe fondul cresterii numarului cazurilor de coronavirus, a decis Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Iasi. Aceeasi decizie s-a luat si entru alte 11 localitati din judet, potrivit…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași a decis astazi, sistarea, pana la 12 octombrie, a activitaților de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare in interiorul restaurantelor și cafenelelor in muncipiul Iași, precum și in comunele Aroneanu, Miroslava, Rediu, Valea Lupului,…

- Pana pe data de 14 septembrie, se suspenda activitatea cafenelelor si restaurantelor, cazinourilor, precum si organizarea spectacolelor in spatiile inchise din localitatile Mircesti, Miroslava, Rediu, Tomesti, Bivolari, Sipote, Valea Lupului. Se da liber la acestea in localitatile Motca si Tansa. Iata…

- Restaurantele și cafenele din cinci comune din județul Iași nu se deschid in interior de la 1 septembrie deoarece incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimile 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori, potrivit Mediafax.Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Iași…

- Autoritațile locale vin cu un plan elaborat pentru dezvoltarea orașului, proiecte ce urmeaza a fi implementate in viitorul apropiat pentru a imbunatați calitatea vieții locuitorilor din Iași. Mare parte dintre proiecte au fost inițiate in anii trecuți iar acum municipalitatea le prioritizeaza și finanțeaza…

- George Turcanasu, lector doctor la Departamentul Geografie din cadrul Facultatii de Geografie si Geologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, a scris despre importanta unui tren urban sau metropolitan la Iasi. Iata cateva date oficiale si opinii pertinente prezentate de George Turcanasu:…

- Localitatile vizate sunt: Podu Iloaiei, Tibanesti, Miroslava, Letcani, Tibana, Popricani, Voinesti, Sipote, Erbiceni, Dumesti, Mironeasa, Sinesti, Valea Lupului, Mogosesti, Popesti, Scanteia, Rediu, Gropnita, Plugari, Horlesti, Grajduri, Movileni, Scheia, Romanesti, Ipatele, Fantanele, Madarjac, Draguseni.…

- Ce-i drept, pe pagina de internet a societatii de apa a fost anuntat vineri un program extrem de „zgarcit" de alimentare cu apa a localitatilor Horlesti, Zahorna si Tautesti: „In scopul refacerii rezervelor de apa din localitatea Rediu, Apavital va furniza apa potabila zilnic in intervalul orar 14-16,…