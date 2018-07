Stiri pe aceeasi tema

- Primul punct pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de ieri s-a referit la rectificarea bugetului local, in urma alocarilor de la Consiliul Județean Bihor. Intr-o conferința de presa anterioara ședinței, primarul Ilie Bolojan a anunțat ca a ales sa nu respecte destinațiile stabilite…

- FUGARA… Ramona Mocanu, incompetenta si “sensibila” directoare a Muzeului Judetean “Stefan cel Mare”, s-a ascuns, ieri, in timpul sedintei de Consiliul Judetean in care se dezbatea raportul Curtii de Conturi privind institutia pe care, din nefericire!, o pastoreste. Cu tupeu maxim si beneficiind de protectia…

- Primaria Oradea are in plan un proiect de investitii de aproximativ 19,5 mil. euro (4,2 mil. euro) pentru reabilitare cladirii in care functioneaza si care face parte din monumentul istoric Ansamblul Urban "Centrul Istoric Oradea". Imobilul primariei Oradea se intinde pe o suprafata de teren…

- Pana in 2020, ferma de porci va disparea din Ioșia, urmand sa fie relocata la Sannicolau Roman. Informația a fost confirmata pentru JURNAL BIHOREAN & BIHON chiar de catre patronul Nutrientul, Iosif Pazuric. In cursul zilei de joi, primarul Ilie Bolojan anunțase ca ferma de porci Nutripork din…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a anuntat joi ca o OUG pentru modificarea pachetului de legi privind achizitiile publice a fost adoptat. Astfel, procedura de atribuire a unui contract ar urma sa fie simplificata. Potrivit noilor modificari, doar Curtea de Conturi va fi cea careva va…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la inceputul sedintei de Guvern de joi, ca modificarea legilor achizitiilor publice va duce la reducerea birocratiei si a termenelor, o problema ridicata pana acum. Premierul a facut si o greseala, spunand ca ordonanta reduce "democratia”,dupa care s-a corectat.…

- Guvernul discuta, in sedinta de joi, proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice, prin care va descuraja contestatiile nejustificate. "Am discutat si despre stadiul proiectului de ordonanta privind achizitiile…

- Curtea de Conturi va fi institutia care va verifica modul in care a fost atribuit contractul de achizitii publice, a anuntat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "De ani de zile se discuta despre fo...