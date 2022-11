Deși au trecut cateva zile de cand premierul ungar viktor Orban a aparut la gat cu un fular cu „Ungaria Mare”, abia acum a reacționat și șeful Executivului de la București. „Nu trebuie sa intram in jocul acesta” – spune Ciuca și considera ca trebuie sa respectam, in continuare, buna conviețuire cu vecinii din vest. „In acest moment, Romania face eforturi deosebite, de mai multi ani, astfel incat sa devina membru al Spatiului Schengen. Romania s-a inscris pe drumul de accedere catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica. Modul nostru in care privim relatiile cu vecinii si modul nostru…