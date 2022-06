Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca este nevoie ca legile apararii si sigurantei nationale sa fie "primenite", subliniind ca isi asuma intreaga responsabilitate pentru parcursul transparent si democratic pe care il vor urma aceste acte normative.

- Cele zece proiecte de legi ale securitații naționale au fost publicate de catre jurnaliștii de la G4Media, iar prevederile acestora au contrariat opinia publica, vizata in mod direct de propunerile enunțate. Pachetul amplu de legi care privesc funcționarea și organizarea serviciilor de informații, a…

- Deputatul PNL Pavel Popescu, presedinte al comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, a declarat joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre legile sigurantei nationale, ca sunt in dezbatere in cadrul coalitiei si pana la vacanta parlamentara, vor fi in dezbatere publica si ar vrea…

- Președintele Romaniei va avea cuvantul decisiv in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) daca nu se realizeaza consens, potrivit unui proiect de lege pentru funcționarea CSAT aflat in dezbaterea coaliției de guvernare, potrivit G4Media.

- Implementarea tehnologiei 5G continua sa se impiedice de reglementari și birocrație. Dupa ce a refuzat sa autorizeze doua companii ale Nokia pentru utilizarea echipamentelor de infrastructura 5G, Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a refuzat și cererea Metaminds, o companie romaneasca. Metaminds,…

- Romania dispune de garanții de securitate cum nu a mai avut niciodata, susține premierul Nicolae Ciuca. Șeful Executivului a facut aceasta afirmație intr-un interviu acordat postului Radio Romania Actualitați. Premierul Ciuca s-a referit la aceasta chestiune cand a fost intrebat cat de preocupați ar…

- „Primul miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost deja accesat. Banii europeni vor contribui la renovarea cladirilor din intreaga tara si reprezinta cea mai buna dovada a modului in care Guvernul Romaniei abordeaza sansa enorma pentru dezvoltarea si modernizarea tarii…