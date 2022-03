Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta, in aceasta saptamana, un set de soluții care includ plafonari și compensari ale prețurilor la energie si gaze naturale, pentru un an de zile, incepand cu 1 aprilie, a anunțat luni seara premierul Nicolae Ciuca. Pentru un consum de pana la 100 de kw pe luna, romanii vor plati 0,68…

- Partidul condus de Florin Cițu va propune marți, la sedinta coalitiei de guvernare in care va fi analizat pachetul de masuri pe energie care sa protejeze populația, prelungirea compensarii facturilor si in aprilie si un pact pe energie pana in 2026, potrivit unor surse liberale.Marți, 22 februarie,…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, spune ca Guvernul lucreaza la „un mix de masuri” pentru a contracara prețurile mari la energie. El spune ca deciziile vor fi luate saptamana viitoare. „Eu cred ca vor fi luate deciziile saptamana viitoare. Suntem inca in discuție la nivel de guvern. Este un mix de…

- Guvernul va adopta, in ședința de miercuri, o ordonanța de urgența prin care va reintroduce acordarea șomajului tehnic și va reglementa noi masuri de protecție sociala pentru angajați, a anunțat premierul Nicolae Ciuca, in debutul reuniunii de la Palatul Victoria. „Astazi, in ședința de Guvern, vom…