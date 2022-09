Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj cu ocazia aniversarii a 20 de ani de la inființarea Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germane: „Cu toții ne dorim ca povestea de succes a schimburilor economice dintre Romania și Germania sa continue”, a spus el. Fii la curent cu cele…

- Romania poate oferi faclitați și capacitați alternative sustenabile pentru relocarea industriei germane din Rusia și Asia, spune premierul Nicolae Ciuca, prezent la evenimentul de aniversare a 20 de ani de la inființarea Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germane - AHK Romania. Fii la curent…

- ”Potrivit Bancii Nationale a Romaniei, investitiile straine directe in tara noastra au crescut cu peste 50 la suta in primele cinci luni ale anului, fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la un total de peste 3,7 miliarde de euro. Increderea investitorilor straini in capacitatea Romaniei…

- ”Eu voi voi reaminti un pic acum ce reprezinta Franta in cifre. Este a treia sursa de capital strain din Romania, dupa cum bine se stie. Sunt peste 4.200 de societati cu capital majoritar francez. Ele au devenit, toate aceste societati, contributori importanti in economie, dar si in societatea romaneasca …

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germane, AHK. Participanții la intrevedere au remarcat nivelul inalt al schimburilor comerciale, care sunt estimate la 35 de miliarde de euro in acest an. Interesul companiilor…

