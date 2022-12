«City Break» este tema Concertului de Anul Nou de la Sibiu

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 420 de copii și tineri din Oradea, Bihor, Suceava, Bistrița Nasaud, Maramureș, Satu Mare, Cluj și Sibiu au evidențiat la Felix portul popular, dar și obiceiurile de iarna din zonele din care provin.

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva organizeaza vineri, 30 decembrie 2022, la ora 19:00, in sala mare a Centrului Cultural „Dragan Muntean” un concert extraordinar de Anul Nou in compania Filarmonicii de Stat din Sibiu. Spectacolul va aduce in fața dumneavoastra…

- USR a vrut ca anul acesta spectacolul organizat de Primaria Iași in noaptea de Revelion sa nu mai cuprinda artificii, ci drone, lumini și lasere. Primaria spune insa ca asta ar insemna un buget mai mare și, in plus, vremea nu le-ar permite dronelor sa zboare. De aici, a pornit o contra intre consilierii…

- Consilierii locali au aprobat recent organizarea de catre Municipiul Baia Mare a evenimentelor cultural-artistice, in perioada 1 decembrie 2022 – 1 ianuarie 2023, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, Sarbatorii Sfantului Nicolae, inaugurarii Targurilor de Craciun din Parcul Mara și Centrul Vechi, Concertelor…

- Peste 100 de maseuri din țara și din strainatate au participat, in perioada 21-23 octombrie 2022, la Sibiu, la prima editie organizata in Romania a Cupei Mondiale a Masajului (World Massage Super Cup) și la cea de-a treia editie a Campionatului National de Masaj. Printre cei peste o suta de…

- Universitati romanesti in cea mai noua editie a unui clasament mondial Foto: Arhiva. În cea mai noua editie a clasamentului mondial al universitatilor sunt și universitati românesti. "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca are cel mai puternic punctaj, urmata…

- Celebrul concert de muzica clasica organizat in așa numita Sala a Concertelor din peștera Romanești, aflata in Munții Poiana Rusca, și renumita pentru acustica sa excepționala, care a fost intrerupt in ultimii doi ani din cauza pandemiei, va fi reluat in aceasta toamna, in data de 23 octombrie. Zona…

- Filme documentare produse in Romania, Polonia, Germania, Franta au fost premiate, sambata, la cea de-a 29-a editie a festivalului Astra Film de la Sibiu, care se incheie duminica, pentru povesti dramatice si emotionante, relevante la nivel global. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…