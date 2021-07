Un angajat al Termocentralei Mintia s-a sinucis. Urma să fie concediat

Un angajat al Termocentralei Mintia și-a pus capăt zilelor. Bărbatul urma să fie concediat, în cadrul procesului de disponibilizare... The post Un angajat al Termocentralei Mintia s-a sinucis. Urma să fie concediat appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]