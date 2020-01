Cîţu: Schimbarea guvernării a readus România în atenţia investitorilor Romania a schimbat directia si investitiile nu mai sunt penalizate sau suprataxate, iar schimbarea guvernarii a readus tara noastra in atentia investitorilor, afirma ministrul Finantelor, Florin Citu.



"Astazi am inceput la Viena trei zile de discutii cu investitori din toata lumea interesati de Romania. Schimbarea guvernarii in noiembrie anul trecut a readus Romania in atentia acestor investitori. Competitia pentru capital este acerba, nu doar cu tarile din regiune. De aceea am venit sa arat ca Romania a schimbat directia si investitiile in tara noastra nu mai sunt penalizate sau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

