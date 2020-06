Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu vine cu acuzații dure. Liberalul spune ca expertii PSD ca "au vandut tara pe nimic in ultimii 30 de ani si au privatizat un numar de companii pentru ca tot ei sa le capuseze".

- Tema audierii vizeaza "analiza principalelor concluzii ale Raportului de tara al agentiei americane de rating Standard&Poors, respectiv mentinerea ratingului suveran al Romaniei la nivelul BBB, precum si aspecte referitoare la perspectiva negativa generata de scaderea veniturilor bugetare ca…

- Deficitul bugetar a fost finantat in aprilie la o dobanda medie de 3,5% pe an, fata de 4,5% in aceeasi luna din 2019, banii economisiti fiind alocati catre sanatate, somaj tehnic, investitii, afirma ministrul Finantelor, Florin Citu. "Am reusit imposibilul. In aprilie 2020 am finantat deficitul…

- Florin Cițu a anunțat pe Facebook ca site-ul IMM INVEST a fost refacut, dar ca exista un risc. Mai jos redam integral postarea scrisa de ministrul Finanțelor: „Site-ul IMM INVEST a fost refacut. Exista un RISC. Acțiunile PSD și ale acoliților lor din Parlament. Deja voteaza IMPOTRIVA legii care aproba…

- Florin Cițu: Daca este nevoie, vom prelungi perioada pentru cererile de suspendare a ratelor Normele de aplicare a ordonantei referitoare la amanarea platii ratelor la banci vor intra in discutia Guvernului foarte rapid, saptamana viitoare luni sau joi, a anuntat vineri ministrul Finantelor, Florin…

