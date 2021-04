Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat, luni, ca nu și-a pus semnatura pe niciun document transmis de la Ministerul Sanatații privind raportarile referitoare la pandemia de COVID. Florin Cițu a mai afirmat ca c...

- "Faceti o acuzatie foarte grava, in primul rand ca nu e un document, este o coala de hartie. (...) Guvernul a dat un comunicat pe aceasta tema, nu este nicio semnatura a mea pe... Daca dumneavoastra va imaginati ca premierul Romaniei semneaza pe o coala de hartie pe care scrie "primit"... Guvernul a…

- Premierul Florin Citu a declarat, intrebat despre documentele aparute in spatiul public privind grupul de lucru pentru verificarea raportarilor de cazuri COVID, ca acela nu e un document, ci o coala de hartie. Seful Executivului a adaugat ca Guvernul a dat un comunicat de presa in care a explicat procedura…

- Premierul Florin Citu i-a solicitat, vineri, vicepremierului Dan Barna sa prezinte in sedinta de Guvern daca stia despre existenta unor diferente intre datele raportate si cele reale privind persoanele infectate cu SARS-CoV-2 care au murit si ce masuri a dispus. Vicepremierul Dan Barna a precizat,…

- CHIȘINAU 17 mart - Sputnik. Guvernul a emis un comunicat in care a anunțat despre ședința Consiliului consultativ de sanatate publica pe langa prim-ministru și a precizat ca in ultima saptamana, rata cazurilor letale a crescut cu peste 30 la suta, iar Republica Moldova se afla pe locul trei in lume…

- „DEZMAȚUL” din prefecturi a luat sfarșit! Guvernul a TAIAT sporul Covid-19 de 30% din salariu Angajații Instituției Prefectului din județul Alba, precum și al celorlalte instituții de acest fel din țara, nu vor mai primi sporul COVID de 30% din salariul de baza. Premierul Florin Cițu a declarat joi,…

- Premierul Florin Citu le-a spus colegilor din Biroul Executiv ca se va opune Hotararii de Guvern pregatita de Ministerul Sanatatii pentru a putea amenda cu pana la 20.000 de lei personalul medical care nu respecta efectuarea de vaccinuri doar conform programarilor, au precizat surse politice liberale…

- Executivul se reuneste miercuri in sedinta, de la ora 13.00, iar pe ordinea de zi figureaza un proiect de hotarare pentru modificarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19. In etapa a doua de vaccinare sunt introduse persoanele cu handicap, persoane imobilizate, cele imunodeprimate, insotitorii…