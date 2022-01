Stiri pe aceeasi tema

- „Majorarea dobanzilor la care se imprumuta statul inseamna pierderea increderii in stat ca isi va putea plati datoriile pe viitor sau este o intelegere intre reprezentanti ai statului si banci?Cresterea preturilor este tranzitorie sau de durata mai lunga?Ar trebui ca statul sa compenseze facturile cetatenilor…

- Creșterea prețurilor a devenit o problema reala in intreaga lume. Putem cauta sursele inflației aproape peste tot, dar lumea acorda atenție in principal creșterii prețurilor la energie – arata, intr-o analiza de piața, casa de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania. Aceasta este o problema in…

- Numarul de accidente feroviare semnificative in Uniunea Europeana a scazut cu 40% intre 2010 si 2020, tarile membre unde se inregistreaza cel mai mare numar de accidente fiind Germania, Polonia, Franta si Romania, arata datele publicate joi de Eurostat, conform Agerpres. Conform acestor date, 1.331…

- Romania se afla printre cei mai mari producatori de turta dulce din Uniunea Europeana, conform Eurostat. In 2020, in Romania au fost produse peste 2800 de tone de turta dulce, se arata pe pagina de Facebook a Comisiei Europene in Romania. Liderul detasat intre producatorii de turta dulce din UE este…

- Crescatorii de porci au ajuns la capatul puterilor. Nu mai au nici porci, nici bani de salarii, iar importurile cresc de la luna la luna. Nici macar sumele datorate pentru sacrificarea porcilor cu pesta porcina africana din vara si pana in prezent nu au fost platite de catre Guvern, arata Asociatia…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a solicitat intarirea tuturor masurilor de biosecuritate in exploatatiile comerciale avicole de pe teritoriul Romaniei in contextul in care focarele de gripa aviara inalt patogena (HPAI) au cunoscut o crestere fulminanta in lunile…

- PSD nu va accepta o majorare a pensiilor cu 7%, in contextul negocierilor cu PNL, procentul pe care il susține fiind de 11%, a declarat la RFI deputatul PSD Marius Budai, fost ministru al Muncii. ”Astazi trebuie sa ne vina cifrele finale de la Ministerul Finanțelor pe execuție și speram ca astazi se…

- Uniunea Europeana este principalul partener comercial al apicultorilor din Republica Moldova. Mai mult de 90% din mierea produsa in țara ajunge pe piața comunitara. Principalele state importatoare sunt Italia, Franța, Romania, Polonia și Germania. Totodata, UE este și una dintre cele mai importante…