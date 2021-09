Cîţu, întrebat dacă este responsabil de eşecul campaniei de vaccinare: Nu sunt firmă de advertising Premierul Florin Cițu spune, intrebat daca se considera vinovat de esecul campaniei de vaccinare, asa cum acuza unii dintre cei care il contesta, ca el nu este firma de advertising. ”Sa stiti ca nu sunt o firma de advertising. Ceea ce trebuia sa faca Guvernul am facut (…) Pana la urma, in Romania vaccinarea nu este obligatorie. Pot sa fiu acuzat ca eu nu sunt cel mai convingator om din lume. Dar nimeni in statul roman… increderea in institutiile statului si mai ales eu, ca liberal care vreau sa reduc influenta statului in economie este putin contradictoriu. Dar as vrea sa vad responsabili din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

