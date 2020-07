Stiri pe aceeasi tema

- Reforma aparatului bugetar se va face si, cu toate ca este mai greu decat se astepta oricine, aceasta va fi dusa pana la capat, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Realitatea Plus. Intrebat cand se va face o reforma a zonei bugetare, ministrul a raspuns ca aceasta se…

- "Astazi (marti, n.r.) sau maine (miercuri, n.r.) cred ca facem conectarea primelor case de marcat. Primele case de marcat se vor conecta, cred ca maine, la ANAF", a precizat ministrul Finantelor, la postul Realitatea Plus, citat de Agerpres. Florin Citu a explicat ca reforma sistemului bugetar…

- Avand in vedere ca in ultima perioada a fost speculata ideea ca pensiile ar putea fi taiate, ministrul de Finanțe, Florin Cițu clarifica situația. Acesta a explicat ce se va intampla cu pensiile și care este situația sectorului bugetar. Florin Cițu a declarat ca nu va fi vorba de austeritate in sectorul…

- Nu va fi vorba de austeritate in sectorul bugetar, asa cum a fost ea definita in 2010, a declarat, vineri seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, adaugand ca nu se va ajunge la taieri de salarii sau pensii, noteaza Agerpres.

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca, in acest moment, la minister nu exista niciun proiect privind restructurarea aparatului bugetar sau taieri de salarii in sectorul public, dar se face o analiza pentru a se stabili care sunt cheltuielile neesentiale la care se poate renunta sau care…

