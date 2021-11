Presedintele PNL, Florin Citu, afirma ca „marea dezamagire” pe care o are in legatura cu rezultatul negocierilor este ca PNL nu are ministru al Finantelor Publice, el explicand ca un premier care nu are un ministru al Finantelor din partidul sau „o sa aiba o viata grea”, relateaza Agerpres. Eu trebuie sa spun si voi spune asta tot timpul, ca un premier fara Ministerul Finantelor este un premier care o sa aiba o viata grea si aici a fost marea mea dezamagire in aceste negocieri, pentru ca era important ca premierul, oricare dintre ei, sa aiba Finantele. Vom avea Finantele peste un an jumatate,…