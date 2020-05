Stiri pe aceeasi tema

- Banca de Economii, Banca Sociala și Unibank, implicate in frauda bancara, au rambursat in primul trimestru al anului 2020 doar 33,5 milioane lei, din creditele de urgenta de 14,1 miliarde lei acordate in 2014-2015, scrie Mold-street .

- Dosarul privind furtul miliardului ar conține informații care nu au ajuns pana acum in spațiul public, iar unii beneficiari nu ar fi figurat in ancheta, chiar daca ar exista probe impotriva lor.

- In timpul apropiat, in privința lui Ilan Șor va fi inaintata o noua invinuire, in dosarul furtul miliardului, anunța procurorul general, Alexandr Stoianoglo. Potrivit acestuia, Șor a jucat un rol important in crearea organizației criminale care a participat la sustragerea banilor publici și transmiterea…

- In timpul discuțiilor din cadrul ședinței Curții Constituționale despre constituționalitatea unor prevederi din acordul de imprumut dintre Federația Rusa și Republica Moldova, judecatorul Nicolae Roșca i-a dat o replica Ministrului Justiției in timp ce acesta argumenta necesitatea acestui credit.

- Banca Naționala a Moldovei va prezenta Parlamentului, pana in data de 1 aprilie 2020, un raport privind legalitatea, modalitatea de repartizare și utilizare a creditelor de urgența acordate pentru ”Banca de Economii”, ”Banca Sociala” și ”Unibank”.

- Presedintele Partidului Politic "Sor", Ilan Sor, sustine o conferinta de presa la Chisinau.Ilan Sor a calificat drept ilegala retragerea licentelor celor trei banci devalizate: Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank.

- Fostul prim-ministru Iurile Leanca ar fi jucat un rol foarte important in schema prin care Ilan Șor a pus la cale furtul miliardului. Cel puțin așa a declarat, intr-un interviu pentru jurnaltv.md , omul de afaceri Veaceslav Platon, condamnat la ani grei de inchisoare pentru escrocherie și spalare de…