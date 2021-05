Stiri pe aceeasi tema

- Zece palestinieni au fost ucisi, vineri, in Cisiordania ocupata, in timpul mai multor confruntari cu armata israeliana, potrivit unui nou bilant al Ministerului palestinian al Sanatatii, scrie AFP.

- Conflictul dintre Hamas si Israel a determinat o turnura periculoasa a situatiei in Cisiordania, unde cel putin 7 palestinieni au fost ucisi, iar alti aproximativ 150 au fost raniti, vineri, in confruntari cu membri ai serviciilor de securitate israeliene

- Cel putin sase palestinieni au fost ucisi, iar alti aproximativ 150 au fost raniti in confruntari cu membri ai serviciilor de securitate israeliene produse vineri in Cisiordania, in contextul conflictului dintre Israel si grupurile islamiste din Fasia Gaza. Mii de militanti palestinieni sunt…

- Conflictul israeliano-palestinian a intrat in a cincea zi de ostilitați. Armata israeliana a trimis trupe terestre, inclusiv tancuri, la granița cu Fașia Gaza, dar a anunțat ca deocamdata, militarii nu au intrat in teritoriul palestinian.

- Bilantul bombardamentelor israeliene asupra Fasiei Gaza a ajuns la 87 de morti si 530 de raniti, iar, conform unor surse, armata israeliana pregateste o operatiune terestra in teritoriul palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas. Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza a anuntat…

- O linie suspendata a retelei de metrou din Mexico City s-a prabusit, luni noaptea intre statiile Olivos si Tezonco cu tot cu vagoanele pe care le sustinea. Bilantul tragediei indica cel puțin 19 morti si peste 70 persoane ranite. Sefa guvernului regional, Claudia Sheinbaum a mers imediat la locul accidentului…

- O linie suspendata a retelei de metrou din Mexico City s-a prabusit, impreuna cu vagoanele pe care le sustinea. Bilantul actual al tragediei indica cel puțin 19 morti si peste 70 persoane ranite. Accidentul a avut loc luni noaptea, pe linia de metrou suspendata numarul 12 din Ciudad de Mexico, conform…

- Razboiul din Siria, care intra in al 11-lea an al sau, s-a soldat pana acum cu cel putin 388.652 de morti, a anuntat duminica Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) intr-un nou bilant, informeaza AFP. Potrivit ONG-ului cu sediul la Londra, aproape 117.388 de civili, dintre…