Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a reiterat opozitia tarii sale fata de proiectul israelian de anexare a unei parti din Cisiordania ocupata, a raportat marti palatul regal la Amman, noteaza AFP.



"Orice actiune unilaterala israeliana vizand anexarea de teritorii in Cisiordania este inacceptabila si submineaza sansele de pace si stabilitate in regiune", a avertizat regele in videoconferinte cu membri ai Congresului american.



Regele a subliniat "necesitatea de a se pune capat conflictului israeliano-palestinian pe baza unei solutii cu doua state" si a reafirmat "importanta…