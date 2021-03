Circulatia este restrictionata, miercuri, pe A1 Sibiu - Deva, pentru continuarea lucrarilor de realizare a Nodului Rutier Sebes - conexiune Autostrada A10 cu Autostrada A1 si DN 1.



Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, miercuri, in intervalul orar 7,00 - 19,00, traficul rutier va fi inchis pe Autostrada A1 pe sensul Sibiu catre Deva, intre kilometrii 292 (nod Cunta, judetul Alba) si 314 (nod Sebes Vest), pentru continuarea lucrarilor de realizare a Nodului Rutier Sebes - conexiune Autostrada A10 cu Autostrada A1 si DN 1, in cazul in care conditiile…