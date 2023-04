Stiri pe aceeasi tema

- Și in cursul zilei de ieri sesizam faptul ca pe drumurile din zona Ciurila drumarii au „uitat” sa intervina, carosabilul fiind acoperit de zapada și polei. De ieri pana azi situația nu s-a schimbat prea mult, pe drumul Faget-Ciurila persista și la aceasta ora zapada și poleiul, un adevarat pericol pentru…

- Prefectura Suceava a transmis ca marți seara drumurile naționale din zona de munte a județului erau acoperite cu un strat de zapada de pana la trei centimetri. Prefectul Alexandru Moldovan a precizat ca avand in vedere avertizarea meteo in vigoare de cod portocaliu de ninsori abundente, temporar ...

- Prefectura Suceava a transmis ca drumurile naționale din zona de munte a județului sunt deschise traficului rutier și se circula in condiții de iarna. In momentul de fața se acționeaza pe toate sectoarele de drum din administrarea Secției de Drumuri Naționale Campulung Moldovenesc in vederea menținerii…

- Meteorologii ANM au prelungit Codul Portocaliu de viscol valabil pentru zona de munte a județului Cluj. Noua avertizare este in vigoare pana la ora 15, in zona de munte a județului Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificari puternice ale vantului care vor depași la rafala…

- A fost emis un mesaj Ro-Alert de Cod Roșu, pentru zona de munte a județului Cluj, care vizeaza apariția unor fenomene de ninsori și rafale de vant puternic, in aceasta seara. „A fost emis mesaj Ro-Alert de avertizare meteorologica COD ROȘU de ninsoare insoțita de vant cu rafale care vor depași 130 km/h,…

- Inconștiența din partea unor conducatori auto care urca la Ranca fara ca vehiculele pe care le conduc sa fie echipate in mod corespunzator. Unii turiști incearca sa inșele vigilența oamenilor legii. Au fost cazuri in care au și reușit, dupa ce la control au aratat cutii goale, in care nu se aflau lanțuri.…

- S-a circulat in condiții de iarna, miercuri seara, din cauza ninsorii abundente care s-a depus pe carosabil. Drumarii anunța ca au scos utilajele de deszapezire, șoferii nu prea vad rezultate pe șosele.

- DN 66A este inchis din cauza caderilor masive de zapada. Mai mulți copaci au fost doborați pe carosabil. Drumarii intervin in zona Campu lui Neag pentru deblocarea carosabilului. Potrivit CNAIR, pe DN 66A, intre Lupeni și Campu lui Neag pe carosabil este zapada framantata. De ieri,…