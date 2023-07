Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar se desfasoara cu restrictii de viteza, marti, pe tronsoane din Regionalele Bucuresti, Craiova, Timisoara si Cluj, masura fiind implementata pentru circulatia trenurilor in conditii de siguranta, anunta CFR Sa. In intervalele orare in care temperatura in sina depaseste 50 de grade viteza…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca la aceasta ora traficul feroviar pe anumite intervale de cale ferata de pe raza Regionalelor CF Bucuresti, Craiova, Timisoara si Cluj se desfasoara in conditii speciale, cu limitarea vitezei de circulatie a trenurilor, din cauza temperaturilor…

- ”In prezent avem 19 magazine, cel mai recent a fost deschis anul acesta, in Craiova, intr-o zona unde nu operam niciun magazin. Planul este sa dezvoltam reteaua, in zonele in care nu suntem prezenti. Vrem sa fim prezenti pe toata suprafata tarii”, a spus Cristina Ivasuc, director general al Sabon Romania,…

- Lavanda Fest revine la Brașov, in perioada 6 – 9 iulie 2023, in Parcul Noua . Lavanda Fest ajunge la Brașov in perioada 6 – 9 iulie 2023 pe malul Lacului Noua din Parcul Noua (langa Aventura Parc ). In Parcul Noua va va incanta lanul mov urban dar si produsele din lavanda pregatite special pentru aceasta…

- Potrivit profit.ro , in București precum și-n alte 12 mari orașe din Romania, precum Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara, vor stabili zone cu nivel scazut de emisie. In urma lor, se vor institui atat restricții cat și/sau taxe pentru autovehicule. De altfel, potrivit…

- ”Orange Romania continua extinderea retelei sale 5G la nivel national si, incepand de astazi, ofera locuitorilor, autoritatilor publice si companiilor din Oradea acces la cea mai buna experienta de conectivitate. In plus, clientii din Oradea beneficiaza de discounturi speciale de 100 euro pentru achizitia…

- ”Startup-ul tech Pluria, lansat in septembrie 2020 in Romania si Spania de catre antreprenorul Andrei Cretu si prezent acum in 10 tari de pe 2 continente, a anuntat o runda de investitie de 2 milioane de dolari condusa de Eleven Ventures, una dintre cele mai mari firme de capital de risc din Europa…

- Prima editie a Targului ofertelor universitaților are loc astazi la Shopping City Ramnicu Valcea, incepand de la ora 10.00. Evenimentul dedicat, in mod special, liceenilor din clasele a XI-a și a XII-a este organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Valcea in parteneriat cu Shopping City Rm. Valcea.…