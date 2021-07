Drumarii au intervenit toata noaptea pentru a elibera DN 10 Buzau-Brasov de rocile cazute pe carosabil vineri seara, dupa ce in zona a plouat puternic. Traficul se desfasoara in continuare pe un singur fir, fara a se sti cand se va relua circulatia pe acest tronson in conditii normale.

Potrivit prefectului judetului Buzau, Silviu Iordache, drumul national 10 Buzau - Brasov a fost curatat noaptea trecuta dupa ce pietre de mari dimensiuni s-au desprins de pe versanti si au cazut pe carosabil, circulatia fiind initial blocata in zona localitatii Gura Siriului, judetul Buzau, pentru ca apoi…