Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Art Encounters din Timișoara, in colaborare cu Centrul Pompidou din Paris deschid, vineri, 12 noiembrie, de la ora 17, expoziția Infra-Noir: anatomii ale dorinței, metamorfoze ale imaginii. Aceasta va explora impactul mișcarii suprarealiste in Romania, reunind lucrari din colecția Centrului…

- Deputatul PNL Ben Oni Ardelean l-a atacat, astazi, intr-un mesaj pe Facebook, pe primarul Timișoarei. ”Distruge, dezbina, oprește orașul in loc și plangi cu lacrimi false pe Facebook- pe scurt, activitatea administrației Fritz, la un an de mandat”, a comentat parlamentarul care susține ca proiectul…

- Primarul Timișoarei a ignorat total doua dintre soluțiile pe care președintele CJ Timiș, Alin Nica, i le-a propus pentru a salva Coltermm spune liderul administrației județene: o țeava care sa conecteze CET Sud direct la conducta de transport național a gazelor naturale, respectiv sa obțina gaz de ars…

- Fostul viceprimar al Timisoarei, liberalul Dan Diaconu, afirma ca primarul Dominic Fritz nu are vreu motiv sa se planga pentru ca nu a primit niciun leu de la fondul de rezerva al Guvernului. El afirma ca Guverrnul a alocat mai multe fonduri municipalitatii timisorene, fonduri pe care actuala administratie…

- Lucrarile de modernizare in forța a Timișoarei impun noi restricții de circulație. Acestea vor fi impuse pe strada Prezan și pe Calea Bogdaneștilor. Comisia de circulație de la nivelul municipiului Timișoara a aprobat urmatoarele masuri, necesare pentru realizarea unor lucrari in derulare: In primul…

- Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați, marți, la ora 12:48 sa intervina la un accident rutier care a avut loc pe bd. C. Brancoveanu din Timișoara. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție, o autospeciala de descarcerare, doua echipaje SMURD și 12 pompieri…

- Fostul viceprimar al Timișoarei, liberalul Dan Diaconu, s-a dezlanțuit la adresa actualei administrații. El acuza ”cabinetul” Fritz de faptul ca lucrarile la Drumul Boilor a fost oprit din cauza de ”greaua moștenire”, iar aceasta a produs in zona campuri intregi de ambrozie. Urarea pe subiect: Sa va…

- Rareș Bogdan, unul dintre șefii PNL, solicita primarului Timișoarei sa ii transmita daca este de acord sau nu ca partidul sau, USR PLUS, s-ar fi aliat cu o gramada de partide considerate extremiste, din Europa. In ceea ce il privește pe Florin Cițu, acesta nu s-a lansat in asemenea speculații politice…