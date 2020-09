Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii ieseni il acuza pe primarul PSD din Podu Iloaiei ca i-ar fi mituit pe alegatori. Redam comunicatul transmis de PNL Iasi si va aratam videoclipurile. Imagini explicite video si declaratii fara dubii demonstreaza cum actualul primar PSD al orasului Podu Iloaiei, Constantin Gabi-ISTRATE, acorda…

- Primarul suspendat al Sectorului 3, Robert Negoița, a depus plangere penala, la Parchetul General, impotriva prefectului Capitalei. Negoița il acuza ca l-a suspendat foarte rapid, in timp ce viceprimarul care a plecat de la ALDE la PSD a fost lasata inca o luna in funcție și asta pentru ca in aceasta…

- Organizația din Iași a PNL acuza alianța USR PLUS ca ar fi pus pe listele de la alegerile locale din județ aproape 60 de candidați care au trecut și pe la alte partide. Liberalii au facut și o lista cu presupușii traseiști care au trecut prin PSD, PC, UNPR, PMP, PP-DD, ALDE, PNL, potrivit g4media.ro.…

- PSD Bistrita Nasaud a depus plangere penala pe numele candidatului propus de PNL pentru presedintia Consiliului Judetean Bistrita Nasaud, fostul deputat Stelian Dolha, pe motiv ca a distribuit masti sanitare cu numele sau, sigla PNL si sloganul sau electoral.

- Prin faptele lor, acestia au creat un prejudiciu insemnat financiar si logistic in privinta achizitionarii, instalarii si punerii in functiune a unui spital modular COVID la Iasi. Consecinta acestor succesiuni de infractiuni si blocaje a pus in pericol viata pacientilor infectati cu COVID-19 si a facut…

- Candidatul dreptei la Primaria Sectorului 5 Cristian Bacanu anunta ca a depus miercuri plangere penala la DNA impotriva contracandidatului sau de la PSD, primarul in functie Daniel Florea, pe care il acuza de mita electorala. Despre cei care accepta mita electorala afirma ca isi vand dreptul de a…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus, vineri, o plangere penala la Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca. Acesta acuza conducerea Institutului Oncologic ca ar fi vinovata de raspandirea in institutie a...

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei pentru Sanatate si Familie din Camera Deputatilor, a depus, vineri, o plangere penala la Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, in care acuza conducerea Institutului Oncologic din municipiu de faptul ca s-ar face vinovata de raspandirea…