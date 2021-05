Cioloș îi propune lui Barna să nu candideze niciunul pentru șefia USRPLUS. Reacții din partid Liniștea din USRPLUS a fost spulberata odata cu propunerea, cel puțin ciudata, a lui Dacian Cioloș. Cioloș vrea sa evite tensiunile Dacian Cioloș i-ar fi propus lui Dan Barna, potrivit unor surse politice apropiate, sa se dea amandoi la o parte din cursa pentru șefia partidului, argumentand astfel ar fi evitate tensiunile interne din USRPLUS. Propunerea lui Cioloș a starnit „o furtuna” in partea USR-ista a alianței USR-iștii considera ca Dacian Cioloș se teme ca va pierde in fața lui Barna, acesta fiind motivul real pentru care ar fi facut o asemenea propunere „de neacceptat”. Barna și-a anunțat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

