- „Mi-ar fi placut ca Nicusor Dan sa fi discutat cu Vlad Voiculescu si despre sustinerea pe care o negocia cu Ludovic Orban, asa cum au discutat despre multe alte probleme, transparent, constructiv", arata liderul PLUS Dacian Ciolos pe Facebook. „Politica este despre oameni, nu despre partide. Este despre…

- Desi a fost desemnat in august 2019 drept candidat al PLUS la Primaria Generala, Vlad Voiculescu a decis sa se retraga si sa accepte in schimb primul loc pe lista candidatilor la Consiliul General, noteaza Evz. Decizia survine la o zi dupa ce presedintele liberal Ludovic Orban a anuntat ca PNL sustine…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, are o ieșire extrem de dura la adresa lui Nicușor Dan. Cioloș il acuza pe acesta ca a negociat in secret cu liderul PNL, Ludovic Orban. Cioloș arata ca este nevoie de un candidat unic al dreptei la Primaria Capitalei, dar acesta nu trebuie sa rezulte in urma unor negocieri…

- Intelegerea dintre Nicusor Dan si PNL vine in contextul in care negocierile dintre USR si PLUS privind stabilirea unui candidat comun au esuat dupa mai multe luni de discutii. USR si PLUS nu au reusit sa ajunga la un consens privind modalitatea sa fie stabilit candidatul comun dintre Nicusor Dan…

- Dacian Ciolos a vorbit intr-un interviu acordat Hotnews despre alegerile parlamentare anticipate, alegerile locale, precum si despre fuziunea dintre PLUS si USR. "Pentru ca avem acest proces de pregatire a alegerilor in care noi am decis sa mergem impreuna și am constatat ca avem multe puncte…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca partidul sau testeaza posibili candidati pentru Primaria Capitalei atat din interiorul partidului, cat si din afara lui, urmand sa castige cel mai bine plasat in sondajele liberalilor. "Cercetam posibili candidati, atat candidati care sunt…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care este lider al PNL Bucuresti, a anuntat, intr-un interviu la Digi24, ca partidul va avea propriul candidat la alegerile locale din vara acestui an. "Modul in care muncim in acest moment in PNL București ne obliga sa avem un candidat susținut de Partidul Național…

- Eugen Tomac a anunțat ca PMP va avea propriul candidat la alegerile pentru Primaria Capitalei. El susține ca partidul are cel puțin trei candidați mai buni decât cei anunțați de USR și PLUS, în timp ce liberalii nu și-au anunțat poziția, deși au obținut cel mai mare numar de voturi la ultimul…