Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca, in cazul in care premierul Ludovic Orban nu va veni in fata Parlamentului pentru a-l informa cu privire actiunile legate de criza creata de noul coronavirus, va sesiza Curtea Constitutionala, deoarece este vorba "de abuz in serviciu".



Intrebat, la Antena 3, ce va face daca prim-ministrul nu se prezinta in Parlament si nu trimite nici macar raportul cu privire la masurile luate pentru combaterea COVID-19, Ciolacu a raspuns: "Vom face si invitatie scrisa, vom face sesizare la CCR. Parerea mea este ca o hotarare a…