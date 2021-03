Cherhanaua Tasaul a intrat in faliment!

Tribunalul Constanta a decis, prin decizia nr. 490 2020, din 14 septembrie 2020, intrarea in insolventa a SC Cherhanaua Tasaul S.R.L. Prin hotararea intermediara nr. 379 2021, din 22 martie 2021, Tribunalul Constanta a dispus inraea in faliment a societatii. Societatea comerciala Cherhanaua Tasaul SRL a intrat in faliment… [citeste mai departe]